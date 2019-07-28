وزيرا خارجية إسرائيل واليونان يبحثان تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لاسيما على المستوى الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، اليوم الأحد، بمقر الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية.

وقال كاتس، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "التقيت بوزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس دندياس، وتحدثت معه حول التهديدات الإقليمية للأمن اليوناني والقبرصي.

Welcomed new Greek Foreign Minister@nikosdendias to Israel

Spoke about regional threats to the security of Greece and Israel

Discussed strengthening Greek Israel ties in security, energy, business and innovation

🇬🇷 🤝 🇮🇱 pic.twitter.com/WPZKi2BGAP — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2019

​وبحث اللقاء تقوية العلاقات الأمنية، وفي مجال الطاقة والاقتصاد والابتكار بين البلدين".

وفي سياق متصل أشارت وزارة الخارجية اليونانية، عبر تويتر، إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين استقبل الوزير دندياس.