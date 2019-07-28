صور "قلعة زئيف".. بوتين ونتنياهو في لافتة عملاقة وسط تل أبيب

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخل لافتة عملاقة في أحد الشوارع الرئيسة في مدينة تل أبيب.

وذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم الأحد، أن حزب الليكود علّق لافتة عملاقة على الجدار الخارجي لمقره في تل أبيب، المعروف باسم "قلعة زئيف".

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن صورة نتنياهو وبوتين قد كتب عليها "نتنياهو، مستوى آخر".

אחרי פוטין וטראמפ - הבא בקמפיין הליכוד יהיה מודי, ראש ממשלת הודו. נתניהו נמצא בתיאומים מתקדמים לביקור בהודו לפני הבחירות https://t.co/3W14caHyMe — Gili Cohen (@gilicohen10) July 28, 2019

وقالت القناة العبرية:

إن الهدف من الصورة محاولة كسب الصوت الروسي في إسرائيل، في إشارة إلى المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى إسرائيل، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت القناة أن اختيار حزب الليكود لصورة نتنياهو مع بوتين، وليس مع زعيم دولة أخرى، لم يكن من قبيل الصدفة، وذلك لأن نتنياهو والليكود يريدان جذب أكبر عدد ممكن من أصوات المهاجرين الروس.

לפני חודש פרסמתי על נסיעת הודו המתממשת. היום יש לנו את הקמפיין הפוליטי התואם למסרים המדיניים: pic.twitter.com/7sFF3Aeg8o — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) July 28, 2019

وأكدت القناة أن المهاجرين الروس يشكلون الأغلبية في حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي تسود خصومة بينه وبين نتنياهو، بعد أن أفشل الأخير تشكيل ائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، في أعقاب انتخابات الكنيست الأخيرة التي أجريت، في أبريل/نيسان الماضي.

وفي السياق نفسه، نشرت جيلي كوهين، الإعلامية بهيئة البث الإسرائيلية، تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، جاء فيها أنه بعد تأييد ترامب وبوتين لنتنياهو، فإن الدور جاء على ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي.

وأشارت تال شنايدر، الكاتبة في الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن نتنياهو سيزور مودي في الهند، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست المقبل، المقررة في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2019.