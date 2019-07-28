قتيلان و25 جريحا ضحايا الهجوم على مقر تيار سياسي بكابول

ارتفعت حصيلة التفجير والهجوم المسلح الذي استهدف مقر تيار سياسي بزعامة مرشح منصب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، إلى قتيلين و25 جريحا.

كابول -سبوتنيك. وذكر متحدث وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، في بيان، أن الحصيلة ارتفعت إلى "قتيلين و25 جريحا".

وأشار متحدث الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، عبر تويتر، إلى "مقتل أحد المهاجمين برصاص القوات الأمنية، والبقية سيتم القضاء عليهم بأقرب فرصة ممكنة".

وذكر فردوس فرامرز، المتحدث باسم شرطة كابول، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "انفجارا وقع عصر اليوم بالقرب من مؤسسة "روند سبز" في الدائرة الرابعة بكابول، ثم اقتحم عدد من المسلحين المبنى"، مضيفا أن "القوات الأمنية تفرض طوقاً على المنطقة، ووحدة العمليات الخاصة تحاصر المهاجمين، تمهيداً للقضاء عليهم بأقرب وقت".

يذكر أن روند سبز هو تيار سياسي يتزعمه رئيس جهاز الاستخبارات السابق والمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر الله صالح.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم الذي يأتي في اليوم الأول لانطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات.