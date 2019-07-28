روسيا تحث إيران على التراجع عن الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي

حث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، طهران على العدول عن خططها اتخاذ خطوة ثالثة ضمن خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، والتي تبنتها ردا على ما تصفه بعدم ضمان مصالحها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها للعقوبات على طهران.

فيينا - سبوتنيك. وقال ريابكوف في تصريحات صحفية من فيينا، على هامش اجتماعات نواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، "في أوائل أيلول/سبتمبر، ستنفذ إيران ما يسمى بالخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي".

"وأضاف: "لقد حثينا الإيرانيين على الامتناع عن كل هذا وفسرنا السبب: كلما تم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتفكيك الالتزامات، كلما ارتفعت درجة الحرارة السياسية وزادت فرص فقدان بعض المشاركين الباقين في الاتفاق أعصابهم، وبالتالي احتدام المواقف".