رئيسة كرواتيا تبدأ زيارة لإسرائيل

وصلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى إسرائيل، مساء اليوم الأحد، في زيارة تستغرق يومين، تلتقي خلالها مع نظيرها الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "كيتاروفيتش وصلت إلى إسرائيل وكان في استقبالها الوزير أوفير أكونيس".

وأضافت الهيئة أن "كيتاروفيتش ستقوم يوم الثلاثاء المقبل بزيارة ميدانية إلى ميناء مدينة حيفا للمشاركة في حفل توقيع تحالف موانئ مشتركة بين ميناء حيفا ومدينة رييكا في كرواتيا".

יצויין-

זהו ביקורה הממלכתי ה-1 של נשיאת קרואטיה קולינדה גרבר קיטרוביץ' @KolindaGK לישראל, במהלכו

תוועד עם הנשיא @PresidentRuvi

עם רה"מ @netanyahu

ושה"ח @Israel_katz



Welcome to #Israel President Kolinda grabar-kitarović#Croatia



Credit: Jorge Novominsky pic.twitter.com/LXdIZEXi8M — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 28, 2019

وأشارت الهيئة إلى أن "هذه أول زيارة لرئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى إسرائيل، وتم التنسيق للزيارة من خلال مكتب الرئيس ريڤلين ورئيس الوزراء نتنياهو".