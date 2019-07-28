رئيسة كرواتيا تبدأ زيارة لإسرائيل

القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "كيتاروفيتش وصلت إلى إسرائيل وكان في استقبالها الوزير أوفير أكونيس".
وأضافت الهيئة أن "كيتاروفيتش ستقوم يوم الثلاثاء المقبل بزيارة ميدانية إلى ميناء مدينة حيفا للمشاركة في حفل توقيع تحالف موانئ مشتركة بين ميناء حيفا ومدينة رييكا في كرواتيا".
יצויין-— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 28, 2019
זהו ביקורה הממלכתי ה-1 של נשיאת קרואטיה קולינדה גרבר קיטרוביץ' @KolindaGK לישראל, במהלכו
תוועד עם הנשיא @PresidentRuvi
עם רה"מ @netanyahu
ושה"ח @Israel_katz
Welcome to #Israel President Kolinda grabar-kitarović#Croatia
Credit: Jorge Novominsky pic.twitter.com/LXdIZEXi8M
وأشارت الهيئة إلى أن "هذه أول زيارة لرئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش إلى إسرائيل، وتم التنسيق للزيارة من خلال مكتب الرئيس ريڤلين ورئيس الوزراء نتنياهو".
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