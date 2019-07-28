بالفيديو والصور... رئيس المخابرات الإسرائيلي العسكري يرصد ما حدث الثلاثاء الماضي في ألاسكا 

قال الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، إن بلاده نجحت في اختبار صاروخي جديد.

ورصد الجنرال عاموس يادلين ما حدث الثلاثاء الماضي في ولاية ألاسكا الأمريكية، من الاختبار الناجح للصاروخ الإسرائيلي حيتس 3"، بمشاركة أمريكية.

ونشر الجنرال عاموس، الذي يترأس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب، عدة تغريدات له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، وجاء فيها أن التجربة تعد انجازا كبيرا لبلاد، خاصة مع اعتراضه لصواريخ على مدى بعيد.

לסדרת הניסויים המוצלחת של חץ 3 באלסקה ישנן שלוש משמעויות חשובות – הראשונה, טכנולוגית: הישג יוצא דופן ביירוטי טילים המגיע מטווחים רחוקים מאד, במהירויות גבוהות ומיורטים מחוץ לאטמוספירה.

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وقال يادلين في تغريدته الأولى:

تحتوي التجربة الناجحة من تجارب Arrow 3 (حيتس 3) في ألاسكا على ثلاثة أهداف مهمة: الأولى، وهي تكنولوجية، إذ يعد إنجازا استثنائيا، خاصة وأنه يعترض الصواريخ المقبلة من مدى بعيد، وبسرعات عالية، وتم اعتراضها خارج الغلاف الجوي.

وكتب في تغريدته الثانية:

الهدف الثاني، وهو سياسي، ويتعلق بمدى التعاون التقني والتكنولوجي بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، وهو رسالة تؤكد قدرة الولايات المتحدة ورغبتها في مساعدة إسرائيل في الدفاع الصاروخي.

המשמעות השנייה – מדינית ומבצעית. שיתוף הפעולה הטכני והמבצעי ושילוב מערכות ישראליות ואמריקאיות בניסוי – הוא מסר שמדגיש היכולת והנכונות של ארה"ב לסייע לישראל בהגנה מפני טילים.

2/3 — Amos Yadlin (@YadlinAmos) July 28, 2019

فيما جاءت التغريدة الثالثة لرئيس جهاز "أمان" السابق، كالتالي:

الهدف الثالث والأهم، وهو توجيه رسالة إلى الإيرانيين. بأنه إذا كان الإيرانيون يفكرون في توجيه ضربة لإسرائيل، في ظل التوتر في الخليج، فمن المهم أن يعرفوا أن قدرتهم على إيذاء إسرائيل محدودة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم، الأحد عن تجربة الصاروخ الإسرائيلي في ولاية ألاسكا الأمريكية، والتي جرت الثلاثاء الماضي.

وقال نتنياهو:

إن الدرع الصاروخية الباليستية "حيتس 3" المدعومة من الولايات المتحدة اجتاز سلسلة من اختبارات الاعتراض في ألاسكا.

3.המשמעות השלישית והחשובה ביותר – המסר לאיראנים. אם האיראנים שוקלים לפגוע בישראל , על רקע המתיחות במפרץ, חשוב שידעו שיכולתם לפגוע בישראל מוגבלת.



מלוא ההערכה למפתחי החץ 3, ללוחמי חיל האוויר ולכל מי שקידם שילוב הכוחות המבצעי עם ארה"ב לחיזוק בטחון ישראל.

3/3 — Amos Yadlin (@YadlinAmos) July 28, 2019

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهما يشاهدان في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "كيف اعترض صاروخ حيتس 3 صواريخ باليستية، وذلك خلال اختبارات ناجحة وسرية، أجريت لهذه المنظومة في ولاية ألاسكا الأمريكية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية"، حسب ما قاله نتنياهو على حسابه الرسمي على "تويتر".

تم تصنيع "Arrow-3" بالاشتراك مع شركة "Boeing Co" الأمريكية، وقيل إنه قادر على إسقاط الصواريخ القادمة من الفضاء، وهو الارتفاع الذي سيدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية بأمان. واجتاز الصاروخ أول اختبار اعتراض كامل على البحر الأبيض المتوسط، ​​في عام 2015، وتم نشره في إسرائيل، في عام 2017.

وأعلن نتنياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان عن الاختبارات السرية الثلاثة، وقال:

إن الأداء كان ممتازا.. كل ضربة كانت رائعة.

وتنظر إسرائيل إلى "حيتس 3" كسلاح مضاد للصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران وسوريا، في وقت تخوض إيران مواجهة متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ومشاريع الصواريخ.

رئيس الوزراء نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد د فريدمان @USAmbIsrael يشاهدان في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية كيف اعترض صاروخ الحيتس 3 صواريخ باليستية وذلك خلال اختبارات ناجحة وسرية أجريت لهذه المنظومة في ولاية ألاسكا الأمريكية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية pic.twitter.com/FOw5I6Hzh3 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 28, 2019

وذكرت واشنطن الأسبوع الماضي إنه يبدو أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى طار على بعد حوالي 1000 كيلومتر. وقالت طهران إن هذه الاختبارات كانت لاحتياجات دفاعية.

واستوجب هذا العمل رد نتنياهو، الذي قال اليوم الأحد:

إسرائيل اليوم لديها القدرة على العمل ضد الصواريخ الباليستية التي تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، ويجب على جميع أعدائنا أن يعلموا أننا قادرون على تحقيق أفضل النتائج لهم، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

وكان من المتوقع إجراء تجارب Arrow-3 في ألاسكا العام الماضي، ولكن تم تأجيلها، في أعقاب صعوبات سابقة في اختبار النظام.

رئيس الوزراء يكشف: أجرينا اختبارات سرية ناجحة لصاروح يعترض صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية. إسرائيل تمتلك القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر - وهذا هو إنجاز عظيم. فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم pic.twitter.com/6dwGL1Go1P — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 28, 2019

وأجهضت أول تجربة كاملة، كان من المقرر إجراؤها، في عام 2014، بسبب ما قال المصممون إنها رحلة خاطئة من قبل الصاروخ المستهدف. كما تم إلغاء اختبارات المتابعة الإسرائيلية، في أواخر عام 2017، وأوائل عام 2018 في غضون مهلة قصيرة، بسبب مشاكل فنية.

واعتبرت كل من إسرائيل والولايات المتحدة نجاح النظام في ألاسكا كعلامة على قوة تحالفهما، لذا حضر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اجتماع اليوم، الأحد، لحكومة نتنياهو، حيث شاهد هو والوزراء شريط فيديو عن اعتراض صاروخ من ألاسكا.

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على نجاح الاختبارات التي أجريت للصاروخ "حيتس 3" المضاد للصواريخ الباليستية. إسرائيل تمتلك حاليًا القدرة على اعتراض الصواريخ البالستية التي قد يتم إطلاقها علينا من إيران ومن أي مكان. pic.twitter.com/wytTcEdH2v — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 28, 2019

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه كجزء من اختبارات ألاسكا، تمت مزامنة Arrow-3 بنجاح مع رادار AN-TPY2 - المعروف أيضًا باسم X-band - الذي يوفر للولايات المتحدة تغطية عالمية شاملة. تستضيف إسرائيل بطارية X-band.

وقال نائب الأدميرال، جون هيل، مدير وكالة الدفاع الصاروخي في "البنتاغون" في بيان:

نحن ملتزمون بمساعدة حكومة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية الصاروخية الوطنية للدفاع عن دولة اسرائيل، ونشر القوات الأمريكية ضد التهديدات الناشئة.