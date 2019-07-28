مسؤول إيراني: لن نسمح بسيطرة أمريكا وبريطانيا على مضيق هرمز

قال مسؤول إيراني، إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز.

وأكد محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "أمريكا وبريطانيا تسعيان إلى تفاقم التوتر في الخليج والسيطرة على أمن مضيق هرمز وحركة السفن فيه"، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتابع رضائي خلال استقباله مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الحاكم فى الصين، أن بلاده "لن تسمح بذلك، وإيران تريد الحفاظ على حرية الملاحة البحرية".

وقال محسن رضائي، إن إثارة أى حرب ستضر بالاقتصاد والأمن والسلام في العالم كله".

وأضاف "سندافع عن أنفسنا حال حدوث أي اعتداء".

ودعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وهو طريق دولي حيوي لنقل النفط. وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الأحد إن تشكيل مثل هذه المهمة سيبعث برسالة "عدائية".

وقالت بريطانيا اليوم الأحد إن المدمرة دنكن التابعة للبحرية الملكية وصلت إلى الخليج للانضمام إلى فرقاطة بريطانية ترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر المضيق.

وهددت إيران بعرقلة شحنات النفط عبر الممر الملاحي، حيث تعرضت عدة ناقلات للهجوم، إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها بعقوبات على صادراتها النفطية الحيوية.