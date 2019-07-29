ترامب يعلن ترشيح راتكليف مديرا للمخابرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرشح العضو الجمهوري في الكونغرس، جون راتكليف، لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 أغسطس / آب.

وكتب ترامب بمدونة صغيرة على "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني سوف أعين جون راتكليف عضو الكونغرس، الذي يحظى باحترام كبير، مديرا للمخابرات الوطنية، ليحل محل المدير الحالي، دان كوتس، الذي سيغادر منصبه في 15 آب/ أغسطس".

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن دان كوتس، المعروف بخلافاته مع ترامب، سيستقيل من منصبه خلال الأيام القريبة، وفقا لرويترز.

يذكر أن مدير الاستخبارات الأمريكية هو الذي ينسق، وفقا للقانون، نشاطات جميع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية الـ 16، كما أنه يعد مستشارا لرئيس الدولة.