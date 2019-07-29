فنزويلا تعتزم تقديم طلب للأمم المتحدة يتعلق بانتهاك أميركا لمجالها الجوي

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم تقديم طلب إلى الأمم المتحدة يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة لمجالها الجوي.

وقال أرياسا بمدونة صغيرة على حسابه على تويتر: " كما ذكرنا، تقر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاكاتها للمجال الجوي لفنزويلا... ليس هناك أدنى شك في نواياهم السيئة، سنتوجه إلى الأمم المتحدة".

وفقا للسلطات الفنزويلية، انتهكت الولايات المتحدة المجال الجوي لفنزويلا عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

يجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لغزو طائرات الاستطلاع الأمريكية فنزويلا. ففي 19 يوليو/تموز من هذا العام، كشفت جهات المراقبة عن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة في المجال الجوي لفنزويلا. ولم تستجب الطائرة لمحاولات الاتصال، لذلك تم إطلاق المقاتلة الفنزويلية من طراز "سو-30" إلى السماء، التي رافقت "المقاتلة الأمريكية" للخروج من الأراضي الفنزويلية.

رداً على ذلك، اتهمت الولايات المتحدة فنزويلا "بالسعي العدواني" وراء طائرتها بمقاتلة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.