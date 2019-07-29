الشرطة: تقارير عن وجود شخص يقوم بإطلاق نار في معرض للمواد الغذائية بكاليفورنيا

قالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد، إن شخصا قام بإطلاق نار في معرض للمواد الغذائية خلال احتفال محلي يدعي "مهرجان جيلروي جارليك السنوي"، في جيلروي جنوبي سان هوزيه.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن هناك ضحايا، قلوبنا معهم.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن. وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا، إنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف أن 11 شخصا "سقطوا"بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي، في جيلروي جنوبي سان هوزيه، وفقا لرويترز.

#BREAKING UPDATE: Multiple victims following shooting at Gilroy Garlic Festival.

Police say the scene is still active. Officials have set up reunification center at Gavilan College parking lot B.

Tune in now or watch livestream for continuing coverage: https://t.co/ZTBTwDboqL pic.twitter.com/Gk7DBUZxrV — NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 29, 2019

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟"، "من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك".

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019

ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.