ترامب يوجه نصيحة للمواطنين بعد حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نصيحة إلى مواطنيه، بعد حادث إطلاق النار في معرض للمواد الغذائية خلال احتفال محلي يدعي "مهرجان جيلروي جارليك السنوي"، في جيلروي جنوبي سان هوزيه بكاليفورنيا.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن المهاجم لم يتم إيقافه بعد. "احذروا وكونوا في أمان"، لافتا إلى أن أهمية تطبيق القانون"، ولم يتحدث الرئيس الأمريكي عن تفاصيل أخرى.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن هناك ضحايا، قلوبنا معهم.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

ولم تتوافر تفاصيل تذكر حتى الآن. وذكرت محطة إن.بي.سي باي إيريا، إنه تم إبلاغ أطقم الإسعاف أن 11 شخصا "سقطوا"بعد دوي إطلاق نار في مهرجان جيلروي جارليك السنوي، في جيلروي جنوبي سان هوزيه، وفقا لرويترز.

#BREAKING UPDATE: Multiple victims following shooting at Gilroy Garlic Festival.

Police say the scene is still active. Officials have set up reunification center at Gavilan College parking lot B.

Tune in now or watch livestream for continuing coverage: https://t.co/ZTBTwDboqL pic.twitter.com/Gk7DBUZxrV — NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 29, 2019

وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات، في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية

وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟"، "من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك"، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية.

ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.