وزير الخارجية البريطاني يحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

وزير الخارجية البريطاني يحسم نطالب بالإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني ولن يكون هناك تبادل لناقلات

وزير الخارجية البريطاني: يجب على إيران احترام القانون الدولي

يتبع...