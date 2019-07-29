كييف تشتري أسلحة فتاكة من واشنطن هذا العام

ولم يحدد تشالي المنتهية مهامه كسفير، نوع الأسلحة التي سيتم شراؤها، بينما قال إن المسألة أصبحت ممكنة "بفضل الثقة في أوكرانيا، التي لم تكن موجودة في عام 2015، وكذلك التغييرات في التشريعات الأوكرانية، والتي أحدثت تعديلات اليوم في هذا المجال".
وأشار تشالي إلى أن أوكرانيا أصبحت الآن شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في المجالين الدفاعي والأمني.
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، مشروع ميزانية دفاعية بقيمة 750 مليار دولار للسنة المالية 2020، والتي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويشمل هذا المبلغ 300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وقام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بموجب مرسوم أصدره في 19 تموز/ يوليو الجاري، بإعفاء تشالي وعشرة سفراء آخرين من منصبهم.
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