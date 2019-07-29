وزير الخارجية الأمريكي: لا خطط للقاء ثالث بين ترامب وكيم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي لا يشمل لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم-جونغ أون في الفترة المقبلة.

القاهرة - سبوتنيك . قال بومبيو، خلال لقاء حواري في النادي الاقتصادي بواشنطن، إن "اللقاء الثالث بين [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب وكيم جونغ أون ليس مدرجا على جدول الأعمال".

وفي منتصف يونيو/ حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدًا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.

وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته. ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلاً عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.