إيران تدعو الدول الصديقة لشراء النفط الإيراني

دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، اسحق جهانغيري، الصين والدول الصديقة إلى شراء النفط الإيراني بنشاط أكبر، داعياً إلى رفع العقبات أمام التبادل المالي بين الصين وإيران، ومبدياً استعداد بلاده تصدير الغاز إلى الصين عبر باكستان.

القاهرة - سبوتنيك. وقال جهانغيري خلال استقباله رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، "رغم علمنا بشأن مواجهة الدول الصديقة كالصين لبعض القيود، إلا أننا نتوقع من الدول الصديقة أن تعمل بنشاط أكبر في شراء النفط الإيراني"، مضيفا "الغاز يعتبر أهم طاقة لمستقبل العالم، وإيران تمتلك أكبر احتياطات الغاز في العالم، ونحن مستعدون لتصدير الغاز إلى الصين عبر خط نقل الغاز إلى باكستان".

ودعا جهانغيري، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس"، إلى "رفع العقبات التي تواجه التبادل المالي بين إيران والصين بأسرع ما يمكن، وإعداد الآلية المناسبة بين البلدين"، مضيفا أنّ وفدا مؤلفا من وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية والبنك المركزي الإيراني سيقوم الأسبوع القادم بزيارة إلى الصين، للتباحث بشأن إعداد آلية التبادل المالي بين البلدين.