الاتحاد الأوروبي يتوقع إجراء تحقيق حول استهداف مستشفى ميداني في ليبيا

توقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فتح تحقيق كامل وتقديم المسؤولين للمحاسبة، وذلك على خلفية هجوم استهدف مستشفى ميدانيا ومدرسة في طرابلس، محذرا من تصعيد التوتر وداعيا إلى الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا.

أمستردام - سبوتنيك. جاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، "أسفر هجوم على مستشفى ميداني في نهاية هذا الأسبوع، على طريق المطار، عن مقتل أربعة أطباء ومسعف واحد وإصابة ثمانية من العاملين الطبيين؛ كما أصيبت مدرسة في العلمين".

وأضاف البيان، "هذه البنية التحتية المدنية محمية بموجب القانون الدولي. ونذكر جميع الأطراف بالتزامها بدعم القانون الدولي الإنساني ونتوقع إجراء تحقيق شامل ومستقل حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات".

وتابع البيان، "القتال في طرابلس وحولها أودى بحياة الكثيرين. ويجب وضع مصلحة الشعب الليبي أولا، في تصعيد الوضع، واستئناف الحوار من أجل تحديد حل سياسي دائم للنزاع كجزء من العملية التي تقودها الأمم المتحدة".