سافرونكوف: روسيا تعرض مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج

أعلن نائب المندوب الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فلاديمير سافرونكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا عرضت مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج أمام الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال سافرونكوف لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتوزيع مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، كبند في جدول الأعمال "منع النزاع المسلح" كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة الماضية، أن الوضع في منطقة الخليج وصل لمرحلة خطيرة ومحفوف بالاشتباكات العسكرية.

وقال في كلمته خلال جلسة وزراء خارجية دول بريكس "أدت الخطوات المعادية لإيران إلى تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج، لقد وصل تطور الأحداث إلى حد خطير محفوف بمخاطر اندلاع تصادم عسكري واسع النطاق. ولا يجوز السماح به بمثل هذا السيناريو".

وأضاف لافروف "إن روسيا تؤيد التطبيع السريع للوضع في هذه المنطقة. ولهذا فقد قمنا منذ بضع سنوات بصياغة مفهوم الأمن الجماعي والتعاون في منطقة الخليج".

وتوترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ شهر مايو/ أيار، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.