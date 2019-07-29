مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان اليوم

أعلنت قوات الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل اثنين من جنود البعثة الأمريكية في أفغانستان اليوم الاثنين.

كابول - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن القوات "قُتل اثنان من أعضاء الخدمة الأمريكية في 29 يوليو 2019 في أفغانستان".

وأضاف البيان "وفقًا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، يتم حجب اسم أعضاء الخدمة الذين قتلوا في العمل حتى 24 ساعة بعد اكتمال الإبلاغ عن أقرب الأقرباء".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول ظروف أو مكان مقتل الجنديين.

وهناك نحو 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان ومعظمهم أمريكيون في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وقالت الأمم المتحدة في بيان في فبراير/ شباط إن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان، وهو 3804 مدنيين، قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف الضربات الجوية للقوات بقيادة الولايات المتحدة وتنفيذ المزيد من الهجمات الانتحارية.