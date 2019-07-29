16 إصابة جديدة بمرض قاتل في أمريكا

ذكر مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 16 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1164، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها سجلت زيادة نسبتها 1.4 في المئة في حالات الإصابة بالمرض الشديد العدوى والذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في 30 ولاية حتى 25 يوليو تموز، وفق وكالة "رويترز".

ويشار إلى أن مرض الحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان. ويعتبر مرض الحصبة من أكثر الأمراض انتشارا في سن الطفولة بصفه خاصة، ولكنه قد يصيب الكبار أيضاً.

ومن أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب برشح وسعال ورمد، يتبعه ذلك طفح على جميع أجزاء الجسم.