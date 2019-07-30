مجلس الشيوخ يفشل في تجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب ضد منع بيع أسلحة للسعودية

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الاثنين، في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب، ضد تشريع صادق عليه الكونغرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.