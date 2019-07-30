إسرائيل تشكر السعودية وتوجه رسالة إلى دول الخليج

وجه المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، الشكر بللغة العربية إلى المملكة العربية السعودية على حسن استضافة الحجاج القادمين من إسرائيل، داعيا الشعوب الخليجية لزيارة دولته.

وقال كعبية، في فيديو نشرته صفحة "إسرائيل في الخليج" على تويتر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الأصدقاء من دول الخليج، في هذه الأيام نشهد أن السعودية تستقبل آلاف الزوار ومن بينهم زوار لأداء فريضة الحج من دولة إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قائلا: "أشكر السعودية على حسن الضيافة ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا". وأضاف: "أما أصدقاءنا من دول الخليج والمملكة العربية السعودية، فإسرائيل ترحب بكم واعتبروا إسرائيل بيتكم الثاني، أهلا وسهلا فيكم".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية حسن كعبية يشكر #السعودية على حسن الضيافة واستقبال الحجاج من دولة #إسرائيل ويدعو سكان دول الخليج لزيارة إسرائيل "بيتكم الثاني"@HassanKaabia pic.twitter.com/wyEtclU5u8 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) July 29, 2019

وكان وفد من صحفيين عرب بينهم سعوديين وعراقيين، قد زاروا إسرائيل قبل أيام والتقوا بأعضاء الكنيست وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتعرض أحد أفراد الوفد لهجوم من قبل فلسطينيين أثناء تجوله في مدينة القدس قرب المسجد الأقصى، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإدانة ما قام به الفلسطينيون.