العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر مستعد للشهادة ضد السعودية

وقالت الصحيفة، إن "خالد شيخ محمد، أعرب عن استعداده لمساعدة ضحايا الحادث بالدعاوى القضائية ضد السعودية مقابل وقف حكم الإعدام بحقة"، مؤكدة أن العرض جاء في رسالة وجهها يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة الأمريكية ومحامون يمثلون الشركات وأقارب ضحايا الهجوم.
وكان الكونغرس الأمريكي أقر في سبتمبر/ أيلول 2016 قانونا يجيز لأسر الضحايا والمصابين في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بتقديم دعاوي قضائية ضد حكومات ومواطني دول أجنبية أمام المحاكم الأمريكية.
وعلى أساس هذا القانون رفع العديد من أقارب الضحايا دعاوي قضائية عام 2017 ضد السعودية، بناء على مسؤوليتها في الهجمات التي شارك فيها 15 مواطنا سعوديا، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
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