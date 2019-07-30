في حضور محمد بن زايد.. تنصيب ملك ماليزيا الجديد (صور)

توجت ماليزيا اليوم الثلاثاء، السلطان عبد الله ملكاً للبلاد، وذلك عقب ستة أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، جرى تتويج عبد الله، البالغ من العمر 60 عاما، حاكم ولاية باهانغ، ليصبح الملك الـ16 للبلاد خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك في ظل مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.

يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، الذين يتناوبون الحكم لفترة 5 أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.

Today I was pleased to attend the inauguration of my dear friend, Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, as King of Malaysia. I wish him all success in serving his country and people. pic.twitter.com/mbbwzn6szL — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 30, 2019

وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.

كما حضر سلطان بروناي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ولم يقدم القصر سبباً رسمياً لتخلي الملك السابق عن العرش، مع ذلك أثيرت تكهنات بأن زواجه من ملكة جمال روسية سابقة أثار مخاوف من إمكان تتويج أجنبية ملكة على البلاد.