الأمم المتحدة: 4 آلاف مدني أفغاني بين قتيل وجريح في النصف الأول من 2019

قالت الأمم المتحدة إن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من العام الحالي خلال الحرب على الجماعات المسلح، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين على يد القوات الحكومية والتحالف

وجاء في التقرير أن طالبان ومقاتلي تنظيم "داعش" قتلوا 531 أفغانيا وأصابوا 1437 في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى الـ 30 من يونيو/حزيران الماضي، مضيفا أن الجماعات المسلحة تعمدت استهداف 985 مدنيا بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة، وفق وكالة رويترز.

وأفاد بأن القوات الموالية للحكومة قتلت 717 أفغانيا وأصابت 680 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية حتى الـ 30 من يونيو/حزيران بزيادة 30% عن الفترة ذاتها في عام 2018.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في أحدث تقرير لها، إن معظم الضحايا المدنيين سقطوا بسبب الهجمات البرية والاشتباكات وكان السبب التالي تفجير القنابل والغارات الجوية.

وجاءت هذه الإحصاءات الحديثة بينما تتواصل المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين من أجل إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عاما إلى مرحلة مهمة.

يذكر أن الحكومة الأفغانية أعلنت قبل يومين استعدادها لعقد مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان في غضون أسبوعين للتوصل إلى حل نهائي للأزمة.