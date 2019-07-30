دولة تشكو من انتشار الإدمان بين رجال الشرطة

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور: "نشهد ارتفاع عدد المدمنين إلى مثليه. ليس فقط بين المواطنين العاديين وإنما بين رجالنا. كل أسبوع نكتشف ونعتقل من رجالنا مدمنين على الميث".

وشدد بادور على أن الشرطة تتخذ إجراءات ضد المدمنين في صفوفها، لكن المشكلة كبيرة للغاية.

وتقول السلطات إن ماليزيا نقطة عبور رئيسية للمخدرات، حيث ضبطت الشرطة خلال العام الماضي كميات قياسية من "الميث الكريستالي"، جاء معظمها من ميانمار.

وتفيد تقديرات وكالة مكافحة المخدرات الماليزية، بأن عدد المدمنين في البلاد بلغ 25267 مدمنا العام الماضي، في تراجع بسيط عن العدد في 2017، لكنه يقل كثيرا عن العدد في 2016 الذي بلغ قرابة 31 ألفا.