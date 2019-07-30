شركة الغاز والنفط البريطانية تتخذ قرارا جديدا بعد التوترات في مضيق هرمز

أعلنت شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي"، الثلاثاء، أنها لا تعتزم في المدى القريب تسيير أي ناقلة عبر مضيق هرمز.

وقال برايان جيلفاري المدير المالي للشركة، إن الشركة لم تسير أيا من ناقلاتها عبر المضيق منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو (تموز) الجاري، بحسب وكالة بلومبرغ.

وكشف أن الشركة تنقل النفط من المنطقة باستخدام ناقلات مستأجرة، مضيفا "سنواصل نقل الشاحنات هناك لكنكم لن تروا أي ناقلة ترفع علم (بي بي) تمر عبر المضيق في المدى القريب".

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا في الشهر الجاري بعدما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق الذي يعد أهم ممر مائي لشحنات النفط في العالم.

وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وفي الشهر الجاري حاولت ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تشغلها "بي بي" أثناء مرورها بمضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات وجهتها سفينة حربية بريطانية.

واقترحت الولايات المتحدة، التي تملك أقوى قوة بحرية غربية في الخليج، في التاسع من يوليو (تموز) الجاري تكثيف جهود حماية مضيق هرمز، فيما دعت بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية أوروبية لتأمين ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج.