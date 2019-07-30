واشنطن تطلب من ألمانيا وفرنسا إلى جانب بريطانيا المشاركة في تأمين مضيق هرمز

طلبت الولايات المتحدة الأميركية رسميا من ألمانيا وفرنسا إلى جانب بريطانيا المساعدة في تأمين مضيق هرمز.

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين تمارا سترينبيرغ غريلير أن "الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للعدوان الإيراني"، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي آيه".

وأضافت المتحدثة "أعضاء في الحكومة الألمانية أكدوا بشكل واضح أنه يجب حماية حرية الملاحة، وسؤالنا هو حمايتها بواسطة من؟".

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا في الشهر الجاري بعدما احتجزت قوات إيرانية خاصة ناقلة ترفع علم بريطانيا في المضيق الذي يعد أهم ممر مائي لشحنات النفط في العالم.

وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.