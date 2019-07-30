سوريون يحققون إسهامات هامة في الاقتصاد التركي

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" اليوم، أن المصنعين السوريين ساهموا في نمو سوق ملابس الأطفال الجاهزة داخل السوق التركية، بنسبة 30 %، من حيث القدرة الإنتاجية وتنوع الزبائن.

أكد المدير التنفيذي لمجموعة "دوسو دوسي" القابضة، حكمت أر أصلان لـ"الأناضول" أن أنشطة الإنتاج التي يقوم بها السوريون من ذوي الكفاءات والخبرات في تركيا، حققت إسهامات هامة في الاقتصاد التركي.

وقال أر أصلان "إن سوق ملابس الأطفال في تركيا بدأت تشهد إقبالاً كبيراً من التجار في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، موضحاً "قبل الحرب كان السوريون ناجحين للغاية في إنتاج ملابس الأطفال، ومع اندلاع الصراع هاجر إلى تركيا العديد من أصحاب المصانع، وافتتحوا شبكات إنتاج في السوق التركية وجلبوا زبائنهم معهم".

وأضاف أر أصلان "نستضيف في تركيا حالياً آلاف الزبائن من العراق، ولبنان، والجزائر، لقد كانوا في الماضي يشترون البضائع من المصانع السورية"، لافتاً إلى أن هذا الأمر ساهم في انتعاش سوق ملابس الأطفال في تركيا، وتنوع الزبائن بصورة أكبر.

وأشار مدير المجموعة إلى نمو السوق التركية في هذا القطاع بنسبة 30 % من حيث تنوع الزبائن والقدرة الإنتاجية للأسواق الإقليمية، مبيّناً أن الفضل في ذلك يعود للمصنعين السوريين بنسبة 15 %، أما نسبة الـ 15 % الأخرى، فهي ناجمة عن المنتجين الأتراك، الذين طوروا أنفسهم لتلبية احتياجات الزبائن الجدد، وانخرطوا في المنافسة.

وعن المنتجين الأتراك أردف أر أصلان "إن الوضع الجديد دفعهم لتحسين إنتاجهم تلبيةً لاحتياجات الزبائن الجدد القادمين من الشرق الأوسط، مع منافسهيم المنتجين السوريين، الذين بدورهم طوروا أنفسهم أيضاً في تركيا"، معرباً عن اعتقاده بأن النمو المضطرد الذي تشهده سوق ملابس الأطفال في تركيا، سيتواصل مع مرور الوقت.