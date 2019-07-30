رئيس ألبانيا: نستعد لوقوع زلزال مدمر

دعا رئيس ألبانيا، إلير ميتا، سلطات البلاد إلى الاستعداد لوقوع زلزال مدمر، وذلك وفقا لتوقعات بيانات علماء الزلازل اليونانيين.

بلغراد - سبوتنيك . نقلت القناة التلفزيونية "توب كانال"، اليوم الثلاثاء، من رسالة الرئيس قوله بأن "عالم الزلازل سيلينتس، يحذر من وقوع زلزال مدمر ، من المتوقع أن يحدث في منطقة البلقان وقد يكون أقوى 30 مرة مما كان عليه في منطقة أثينا منذ بعض الوقت".

وتابع "بسبب موقعها الجغرافي فإن بلادنا يمكن أن تتعرض أكثر من غيرها لواحدة من أكبر المخاطر في أوروبا، ولذا فإن ألبانيا مهددة بهذه الظاهرة الطبيعية".

وكرئيس لمجلس الأمن القومي الألباني بعث ميت، برسائل تحذير رسمية إلى رئيس الوزراء إيدي راما، ونائب رئيس الوزراء إيريون براتشي، ووزير الدفاع أولتا ماتشكا، استنادا إلى بيانات من عالم الزلازل اليوناني أكيس سيلينتس.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل في البحر المتوسط قد ذكر أن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب اليونان يوم 19 تموز/ يوليو بالقرب من أثينا.

ووقع الزلزال على عمق 15 كيلومترا في منطقة شهدت زلازل من قبل.

وبعد نحو 40 دقيقة من هذا الزلزال شعر السكان بهزة أرضية أخرى، قال المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن قوتها بلغت 4.4 ومركزها في ذات المنطقة.