كابول تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الأمنية الأفغانية الصينية

انطلقت في العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الأمنية الأفغانية – الصينية، حيث جرى بحث قضية مكافحة الإرهاب والتهديدات المشتركة للبلدين الجارين.

كابول- سبوتنيك . قال بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الأفغاني، إن الاجتماع تمحور حول بحث المساعي المشتركة لمكافحة الإرهاب ، والوضع الأمني الراهن في البلاد، كما أثار المشاركين وجود سلسلة من التهديدات المشتركة.

وقد ترأس الاجتماع من الجانب الأفغاني، عتيق الله نوشير، معاون مستشار الأمن القومي، فيما مثل الصين نائب وزير الخارجية، تشينغ كيو بينغ.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، "على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، فضلاً عن قضايا أخرى" لم يأت على ذكرها البيان.

وأوضح مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني، أن كابول وبكين اتفقتا على استمرار اللقاءات من أجل تنسيق بينهما.

وكانت بكين قد استضافت الاجتماع الأول للجنة الأمنية الأفغانية – الصينية، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وتشترك أفغانستان مع الصين بحدود تمتد بطول 76 كيلومتراً في أقصى شمال شرق البلاد.