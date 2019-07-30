مبعوثة الأمم المتحدة للعراق تحذر من انفلات الوضع في مضيق هرمز 

موسكو - سبوتنيك. قالت بلاسخارت، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول تأثير التوترات بين إيران والولايات المتحدة على العراق "ما يحدث الآن في مضيق هرمز، إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فلن تكون قضية بين الولايات المتحدة وإيران فقط، بل ستؤثر على المنطقة بأكملها، وعلى وجه الخصوص، العراق".
أما بالنسبة للمفهوم الأمني الروسي لمنطقة الخليج الذي يحتمل أن يكون خيارا لاستقرار الوضع، قالت بلاسخارت إن "كل دعوة، من أي شخص، من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين هي موضع ترحيب".
وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي آيه"، في وقت سابق اليوم، عن الناطقة باسم السفارة الأمريكية في برلين، تمارا سترينبيرغ غريلي، قولها إن بلادها طلبت رسميا من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، المساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للعدوان الإيراني.
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