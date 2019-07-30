صحيفة عبرية: إسرائيل ليست جاهزة لأية حرب 

© REUTERS / MUAMMAR JAMEL AWAD لجنة فلسطينية لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجبهة الداخلية لإسرائيل ليست مؤهلة او مستعدة لاندلاع حروب مستقبلية، وبأن أعداء إسرائيل بات لديهم قدرات عالية ومتطورة، لم يواكبها الجيش الإسرائيلي أو الجبهة الداخلية.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال تامير يدعي:

إن قوات الجيش الإسرائيلي غير جاهزة كما يجب لحماية التجمعات الاستيطانية من خطر الصواريخ وخلافها، والتي قد تتعرض لها هذه التجمّعات حال اندلاع الحرب.

وتابع الجنرال يدعي:

إن الجيش لم يستوعب خلال السنوات الأخيرة التغييرات العسكرية التي طرأت لدى العدو، ولم يأخذ هذا الأمر في حسابه والحاجة للتأقلم مع هذه التغيرات ساعة الطوارئ.

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد أشهر من نشر مراقب الدولة، يوسف شابيرا، تقريره حول جاهزية الجبهة الداخلية للحرب، والذي أوضح من خلاله أن قوات الإنقاذ والإسعاف غير قادرة على التأقلم مع عدد كبير من المصابين، خاصة في حالة الحرب.