محكمة إيرانية تصدر حكما بإعدام عمدة طهران السابق في قضية قتل

أصدرت محكمة إيرانية، حكما بالإعدام على عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، بتهمة القتل.

ذكرت ذلك وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أعلن أن المحكمة قضت بإعدام عمدة طهران السابق، بتهمة قتل زوجته.

ولفتت إلى أن محمد علي نجفي، سلم نفسه لشرطة طهران في 28 مايو/ أيار الماضي، واعترف بقتل زوجته ميترا استاد.

وقال عمدة طهران السابق، إنه قتل زوجته بعدما كشفت أسراره الشخصية.

واستكملت المحكمة في طهران، أمس الاثنين، الجلسة الثالثة من محاكمة نجفي، وسط إصرار من عائلة المجني عليها، ميترا استاد، بإعدامه شنقا.

ولفتت وكالة "مهر" إلى أن محمد علي نجفي، كان من الشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، وانتخب عمدة للعاصمة طهران، في أغسطس عام 2017، مضيفة "لكنه قدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، وقال إن استقالته لها أسباب صحية".