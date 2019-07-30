مرشح ترامب لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان ينفي اتهامات بالتحرش

نفى جون هايتن، مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتولي منصب ثاني أعلى مسؤول عسكري في الولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي، وذلك خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ.

وقال الجنرال، جون هايتن، القائد المنتهية ولايته للقيادة الاستراتيجية العسكرية الأمريكية خلال الجلسة "لم يحدث شيء على الإطلاق"، وفقا لرويترز.

وهايتن مرشح لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

جاء رفض جون هايتن القاطع في أعقاب تحقيق في سلاح الجو لم يؤكد مزاعم قدمتها ضده كولونيل في الجيش كانت تخدم تحت إمرته.

وتزعم الكولونيل في الجيش الأمريكي، كاثرين سبليتستوسر، أن جون هايتن تحرش جنسيا بها عام 2017، وقتما كانت أحد مساعديه، كما اتهمته بمحاولة إلحاق ضرر بحياتها المهنية بعد رفضها له، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وشملت مزاعم الكولونيل كاثرين سبليتستور، قيام هايتن بتقبيلها قسرا وتحسس جسدها، وجلست كاثرين صامتة في القاعة وهي تتابع الشهادة.

وراجع مكتب التحقيقات الجوية التابع للقوات الجوية اتهامات سبليتستوسر، ولم يجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هايتن أو جتى التوصية بتوقيع أي عقوبة إدارية عليه.

وقالت كاثرين لوكالة "أسوشيتيد برس" إنها تقدمت بدعوى ضد جون هايتن، في وقت سابق من هذا العام، بعد ترشيحه لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان، لأنها لم تستطع التعايش مع فكرة أنه قد يعتدي على شخص آخر في حال فوزه بالمنصب.