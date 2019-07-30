ظريف: أمريكا تواجه أكبر فشل منذ حرب فيتنام 

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا تواجه أكبر فشل في تاريخها منذ حرب فيتنام، مشيرا إلى أنها أنفقت 7 تريليونات دولار على حروبها في المنطقة حتى الآن.

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "لقد صمد الإيرانيون في وجه المعتدين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 7 تريليونات دولار وأنهارا من الدماء في منطقتنا".

For millennia, Iranians have outlasted every aggressor.



But, the US has spent $7 trillion & rivers of blood in our region, in its biggest failure since Vietnam. @realDonaldTrump: reject #B_Team's fake history & its thirst for #ForeverWar.



Diplomacy=prudence; never weakness. pic.twitter.com/geTZIIcrRa — Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2019

وأضاف "أمريكا تواجه أكبر فشل في تاريخها منذ حرب فيتنام".

ووجه ظريف رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبه فيها برفض التاريخ المزيف لما يصفه بـ"الفريق ب"، مشيرا إلى أنهم متعطشون لحرب لا تتوقف".

وقال ظريف، إن الدبلوماسية تساوي الحكمة، ولا تعني الضعف.

Just remember, the Iranians never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

وكتب ترامب، في تدوينة، على "تويتر"، أمس الاثنين ""تذكروا فقط، أن إيران لم تربح الحرب أبدا، لكنها لم تخسر أية مفاوضات".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو / أيار، ويونيو / حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن الأسبوع الماضي أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات. وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

ثم أعلن بومبيو بعدها، أن إيران لم تقبل باقتراحه بزيارة طهران والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني.

وكتب بومبيو على حسابه على "تويتر": "اقترحت مؤخرا التوجه إلى طهران والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني، لكن النظام لم يقبل عرضي".