القضاء الإيراني يكشف حقيقة أحكام بإعدام أطفال

رد غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، على الاتهامات التي تطال بلاده بإصدار أحكام قضائية بإعدام أطفال دون سن 18 عاما ارتكبوا جرائم جنائية.

نفى إسماعيلي هذه الاتهامات، وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم، إن السلطة القضائية الإيرانية لا تنفذ مطلقا عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين أعمارهم أقل من 18 عاما، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وشدد على أن إيران ملتزمة بشكل "صارم بالضوابط الشرعية والقانونية، وعدم إصدار أي قانون أو إنفاذه خارج الإطار القانوني".

وهاجم المتحدث باسم السلطة القضائية من يروجون لهذه الاتهامات، وقال "يطلق المدافعون المزيفون عن حقوق الإنسان الكثير من الاتهامات وينسبونها إلى نظام الجمهورية الإسلامية".

وتابع: أولئك الذين يشتهرون بجرائم قتل الأطفال ويرتكبون علنا قتل الأطفال في اليمن والمدن والمستشفيات، يزعمون أنه يتم قتل اليافعين والأطفال في إيران، وحري بهم أن يتخلوا عن قتل الأطفال.