مصادر تركية تكشف عدد المهاجرين غير النظاميين المضبوطين منذ 2016

أعلنت مصادر أمنية أن السلطات التركية كشفت عدد المهاجرين غير النظاميين المضبوطين خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى الخارج، منذ 2016 وحتى الآن.

قالت مصادر أمنية أن القوات التركية ضبطت 795 آلفا و875 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم التسلل إلى خارج البلاد بصورة غير قانونية منذ 2016 وحتى يوليو/ تموز الجاري.

كما أوقفت 18 ألف شخص ينظمون رحلات هجرة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، صدرت بحق 4 آلاف و542 شخصا منهم قرارات بالحبس، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن 28 مهاجرا غرقوا في البحر خلال العام الجاري، و93 العام الماضي، و56 في 2017، و192 في 2016.

كما ألقت السلطات التركية القبض على 343 عضوا في منظمة "غولن" ، و249 عضوا في "بي كا كا"، و13 إرهابيا ينتمون لمنظمات إرهابية يسارية، خلال عمليات مكافحة الهجرة في الفترة المذكورة.

وتقوم السلطات التركية بضبط المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقا من أراضيها، عملا باتّفاق "إعادة القبول" المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016.