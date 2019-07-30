دعوى قضائية ضد غياب كرستيانو رونالدو عن مباراة ودية لناديه في كوريا الجنوبية

قررت جماهير في كوريا الجنوبية اتخاذ إجراء قانوني للحصول على تعويض بعد غياب اللاعب كريستيانو رونالدو عن مبارة ودية لفريق يوفتوس في عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول

قالت وكالة "رويترز" إن مجموعة من المحتجين عينوا محاميا لرفع قضية ضد منظمي المبارة على عدم مشاركة رونالدو في المقابلة التي جرت على ملعب "كأس العالم" في العاصمة سيئول وسط حضور جماهيري غفير.

وقال كيم، محامي المشجعين"الكثيرون اشتروا التذاكر لمشاهدة رونالدو، الشركة المنظمة أعلنت أنها اتفقت مع يوفنتوس على مشاركة رونالدو لمدة 45 دقيقة على الأقل، ومشاركته في حدث لتوقيعات الجماهير."

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 70 ألف وون (59 دولارا) عن كل تذكرة، وألف وون مقابل عمولة الحصول على التذكرة، ومليون وون (847 دولارا) لكل تذكرة كتعويض عن "الضرر النفسي."

وأضاف كيم "في مثل هذه الحالات يتم رد قيمة التذاكر للجماهير، لكن هذه حالة خاصة؛ لأن الشركة عبر إعلانات كاذبة استفادت من جماهيرية رونالدو."

كما أشار إلى أن عدد المحتجين في تزايد مستمر " حتى الآن رفع شخصان دعوى قضائية على الشركة لكني تلقيت الكثير من الاتصالات الهاتفية اليوم، وأعتقد أن العدد سيصل إلى نحو 60 ألف شخص".