روسيا تقرر الامتناع عن المشاركة في مؤتمر ليما حول فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، امتناع روسيا عن المشاركة في مؤتمر بيرو حول الشأن الفنزويلي نظرا لعدم اقتناعها بجدوى بحث مشاكل فنزويلا بدون مشاركة الفنزويليين.

وجاء في بيان الخارجية المنشور على موقعها: "درست موسكو بالتفصيل دعوة وزارة خارجية بيرو إلينا للمشاركة في المؤتمر الدولي "لدعم الديمقراطية في فنزويلا" المزمع عقده في ليما في 6 آب/أغسطس... بادئ ذي بدء ، نحن غير مقتنعون بصحة النهج، الذي ستتم من خلاله مناقشة "مشاكل الديمقراطية" في فنزويلا بدون الفنزويليين، الذين تمثلهم حكومة (نيكولاس) مادورو وغيرها من القوى السياسية. لسنا متأكدين من أن عقد اجتماع ليوم واحد بمشاركة حوالي 100 وفد ذوي مواقف مختلفة قادر على الاتفاق على تدابير للمساعدة الحقيقية في إيجاد حلول للمشاكل المعقدة التي تواجه هذا البلد".

وأضاف البيان: "في ضوء ما سبق، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه سيكون مجديا الامتناع عن المشاركة في هذا الحدث".

وتجري في هذه الفترة مفاوضات بين وفد عن الحكومة الفنزويلية ووفد عن المعارضة بقيادة غوايدو في العاصمة النرويجية أوسلو من أجل إنهاء النزاع في البلاد، الذي استمر عدة أشهر.

وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن وفد الحكومة يضم وزير الإعلام، خورخي رودريغز، فيما يشارك العضو البارز في الجمعية الوطنية، ستالين غونزاليز، في المفاوضات من جانب المعارضة.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.