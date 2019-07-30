ما الدولة التي تدخلت لإلغاء صفقة بيع أمريكا طائرات "F 35" لتركيا

كشفت قناة عبرية النقاب عن دولة وقفت وراء قرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء صفقة بيع طائرات "إف 35" لتركيا.

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل هي الدولة التي تقف وراء القرار التاريخي إلغاء بيع طائرات "إف 35" الأمريكية لتركيا، في أعقاب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

طائرات متقدمة

وأفادت القناة العبرية بأنه كان من المقرر أن تشتري تركيا أكثر من 100 طائرة متقدمة من الجيل الخامس من طائرات "إف 35" الأمريكية المتقدمة، ولكن تم إلغاء القرار بعد تدخل إسرائيلي واضح، وذلك بعدما حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية المتقدمة "إس 400"، مطلع الشهر الجاري، ورفض تركيا للإذعان الأمريكي.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل لعبت من وراء الستار أو الكواليس، حيث أقنعت أنه لا يجب تسليح سلاح الجو التركي بطائرات متقدمة من هذا النوع المتطور، الذي لم تحصل عليه أي دولة من قبل، سوى إسرائيل نفسها.

وكان العنوان الرئيس للقناة، مساء اليوم، الثلاثاء، كالتالي:

إلغاء صفقة بيع طائرات متقدمة لتركيا... هكذا عملت إسرائيل من وراء الستار".

يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، الانتهاء من المرحلة الأولى من توريد أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400"، وتم نقل المعدات بثلاثين رحلة خاصة.

أزمة دولية

وبدأ تسليم أحدث المنظومات الذي طال انتظارها، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز. وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة، وبالمقابل شراء مجمعات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا. ورغم ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

وأبرم عقد توريد أربعة كتائب "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار، في عام 2017. ستدفع تركيا جزءا من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض روسي.

كما تواصل موسكو وأنقرة، التفاوض حول إمكانية الإنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في تركيا.