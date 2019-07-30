ما الدولة التي تدخلت لإلغاء صفقة بيع أمريكا طائرات "F 35" لتركيا

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل هي الدولة التي تقف وراء القرار التاريخي إلغاء بيع طائرات "إف 35" الأمريكية لتركيا، في أعقاب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".
طائرات متقدمة
وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل لعبت من وراء الستار أو الكواليس، حيث أقنعت أنه لا يجب تسليح سلاح الجو التركي بطائرات متقدمة من هذا النوع المتطور، الذي لم تحصل عليه أي دولة من قبل، سوى إسرائيل نفسها.
وكان العنوان الرئيس للقناة، مساء اليوم، الثلاثاء، كالتالي:
إلغاء صفقة بيع طائرات متقدمة لتركيا... هكذا عملت إسرائيل من وراء الستار".
يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، الانتهاء من المرحلة الأولى من توريد أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400"، وتم نقل المعدات بثلاثين رحلة خاصة.
أزمة دولية
وأبرم عقد توريد أربعة كتائب "إس-400" بقيمة 2.5 مليار دولار، في عام 2017. ستدفع تركيا جزءا من الصفقة، وجزء منها سيكون على حساب قرض روسي.
كما تواصل موسكو وأنقرة، التفاوض حول إمكانية الإنتاج المرخص لبعض مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في تركيا.
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