غريم نتنياهو... غانتس: سنرأس الحكومة المقبلة

قال الجنرال بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، إننا لا نستبعد انضمام اليمين الموحد إلى حكومتنا، وسنعمل على توسيع الائتلاف قدر المستطاع.

وأوضح الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "كاحول لافان" إنه لا ينوي التحالف مع أحزاب أخرى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا حزبه البديل للحكومة الحالية؛ وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأضاف غانتس قائلا:

إنه حينما سيشكل الائتلاف الحكومي المقبل، فسيعمل على توسيعه قدر المستطاع ليشمل أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

ولم يرفض غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، أو "كاحول لافان"، فكرة ضم اليمين الموحد إلى حكومة برئاسته، وأضاف مع ذلك إنه لا يقبل.

من جانبه، حذر وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، وعضو حزب "الليكود" الحاكم، من احتمال ضياع أصوات في معسكر اليمين خلال انتخابات الكنيست المقبلة، والمقرر إجراؤها في السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ورأى هنغابي وجوب تحالف حزبي "عوتسما يهوديت" و"زيهوت" مع اليمين الموحد" قائلا:

إنه لم يفت الأوان بعد.

وخلال مقابلة إذاعية، عصر اليوم الثلاثاء، رفض هنغابي فكرة خوض الليكود الانتخابات معا مع هذين الحزبين، موضحا أن هذا لا يلائم الليكود. وقال مع ذلك إنه يفضل اليمين المتطرف على اليسار.