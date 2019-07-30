وكالة: كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف مجهولة

ونقلت "يونهاب" على رئاسة الأركان الكورية الجنوبية المشرتكة قولها إن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بمراقبة الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.
وتأتي العملية بعد أيام من إطلاق صاروخين كتحذير من خطة سيؤل لإجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.
وحسب (أ ف ب) قالت "يونهاب" نقلا عن رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد".
وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.
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