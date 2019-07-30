وكالة: كوريا الشمالية تبلغ واشنطن ببدء المحادثات قريبا

أبلغ مسؤول من كوريا الشمالية، مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الأسبوع الماضي، أن المحادثات العملية، التي تهدف إلى استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، ستبدأ قريبا جدا.

ذكر ذلك مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء 30 يوليو / تموز، مشيرة إلى أنه لا توجد أي تفاصيل بشأن موعد إجراء تلك المحادثات

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تفاؤلا بالمسار الدبلوماسي رغم التجربة، التي أجرتها كوريا الشمالية في 25 يوليو / تموز بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى.

ولفتت "رويترز" إلى قول مصدر دبلوماسي إنه كان من المتوقع عقد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو، على هامش منتدى أمني لجنوب شرق آسيا في بانكوك هذا الأسبو، لكن ري ألغى زيارته للمؤتمر، بينما قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن ري لن يذهب على الأرجح إلى بانكوك.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن أحدث اتصال بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة جرى الأسبوع الماضي عندما توجه مسؤول أمريكي‭‭ ‬‬إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وكان بومبيو، ذكر، يوم الاثنين، أنه يأمل في إجراء المحادثات الرامية لإستئناف محادثات نزع السلاح مع كوريا الشمالية "قريبا جدا" لكنه أكد أنه ليس من المقرر عقد قمة جديدة بين زعيمي البلدين.