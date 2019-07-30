الخارجية الأمريكية: أكثر من 60 دولة يمكنها المشاركة في حماية الأمن البحري 

دعت واشنطن أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الثلاثاء 30 يوليو / تموز، إن واشنطن، قامت بدعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب قناة "سكاي نيوز".

وأضاف: "سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علنا عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري.

واستطرد: "سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب التكهن أو التعليق على حالة كل دولة على حدة وطبيعة أي دعم محتمل"، مشيرا إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بهذا الشأن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أنه على الدول التعاون مع الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز.

وأضاف، أن واشنطن تدرس منع إيران من اختطاف الناقلات، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأنه على الدول التعاون معنا لحمايته.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو / أيار، ويونيو / حزيران، وهو ما تنفيه طهران.