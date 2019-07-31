بولتون: من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت 3" بين الولايات المتحدة وروسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، إنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت - 3" بين الولايات المتحدة وروسيا لوجود نواقص بها (عيوب) على حد تعبيره.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بولتون في حديث بواشنطن: "على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد، فمن غير المرجح أن يتم تمديدها".

وأضاف: "لماذا ينبغي علينا أن نمدد معاهدة فيها عيوب، لمجرد القول أن لدينا معاهدة؟".

يذكر أن معاهدة "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، و800 منصة منتشرة وغير منتشرة لإطلاق الصواريخ وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.

وصممت الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها. وتلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية مرتين في السنة.

وتم التوصل إلى اتفاقية "ستارت 3" للحد من الأسلحة الإستراتيجية والهجومية النووية، بعد مفاوضات شاقة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها تمسك موسكو بتضمين الاتفاقية "عبارة واضحة"، تشير صراحة وبكل وضوح إلى "درع واشنطن الصاروخي" الذي تنوي الأخيرة نشره في أوروبا الشرقية.

وتُلزم الاتفاقية روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحاملة والناقلة مرتين في السنة، وكان الموعد النهائي في 5 شباط/ فبراير 2018، والذي من خلاله كان ينبغي على روسيا والولايات المتحدة تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية ـ التي تنتهي مدة سريانها في عام 2021.