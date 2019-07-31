كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي على خلفية إطلاق جاراتها الشمالية صواريخ

عقدت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي في البلاد على خلفية التجارب الصاروخية الجديدة لجارتها الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

طوكيو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" عن سكرتير الرئيس لشؤون أمن الدولة جونغ يي يونغ قوله: "على الرغم من وجود بيان صادر عن رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية يجري الآن تحليل للمعلومات من قبل وكالات الاستخبارات في جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب الوكالة فقد ترأس الاجتماع سكرتير الرئيس لشؤون أمن الدولة جونغ يي يونغ.

Cheong Wa Dae convenes NSC meeting over N.K. missile test https://t.co/rIN9tEVVXk — Ryan Rhino Nguyen (@pnwwxgeek) July 31, 2019

هذا وفي وقت سابق أعلنت رئاسة الأركان العسكرية المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات مجهولة النوعية في وقت مبكر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.