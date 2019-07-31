أوكرانيا: حياة رئيس الجمهورية معرضة للخطر

وأوضح المذيع فلاديمير بيسترياكوف على شبكة تلفزيون "زيك" أن عسكريين ممن دخلوا المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية خلال حكم الرئيس الأسبق بوروشينكو وطُردوا بعدما بدأ حكم الرئيس الجديد، قد يحاولون الإطاحة بالرئيس فلاديمير زيلينسكي لأنهم لا يريدون أن يتركوا مناصبهم.

ويمكن ان تشهد أوكرانيا محاولة انقلابية في 24 أغسطس/آب حينما تحتفل أوكرانيا بيوم الاستقلال ويمكن أن ينظم العسكريون مظاهرة مناوئة للرئيس زيلينسكي الذي ألغى العرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال. ويمكن أن ينظم أنصار الرئيس الأسبق مسيرة عسكرية تتطور إلى أعمال الشغب كما أشار إلى ذلك المذيع بيسترياكوف.