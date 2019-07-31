ترامب يكشف سر "تغريداته" على تويتر

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفيزيونية عن تغريداته واستخدامه بشكل كبير لمنصات التواصل الاجتماعية "تويتر".

الرئيس الأمريكي وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "C-Span" علق على استخدامه منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"التغريد" بشكل شبه دائم.

وعلل الرئيس الأمريكي ذلك قائلا "لن اضطر للكتابة على تويتر لو تم تغطيتي والحديث عني بحيادية، ولكنها الطريقة الوحيدة لأدافع عن نفسي. ولو قامت الصحافة بالكتابة عني بحيادية لما اضطررت لهذا. إنهم لايتكلمون عني بشكل حيادي".

واتهم ترامب أصحاب النظرية، الذين اتهموه بـ"التآمر مع روسيا"، بأنهم أصحاب "الأخبار المزيفة".

وقال "لقد خاب أملي من هذا. لقد فوجئت. ليس مهما حجم الانتصار، هم في الحقيقة يغطون أخبار غير صحيحية، أخبار مزيفة".

وأضاف ترامب أنه لايشعر بأي ندم في أي من تعليقاته على وسائل التواصل والتي وصل عددها إلى 43 ألف تعليق ما بين تغريدة ورسالة.