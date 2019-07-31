"البيت الأزرق" يصدر بيانا عاجلا بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أعربت كوريا الجنوبية، عن قلقها من إطلاق جارتها الشمالية لصواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي، وهو الإجراء الثاني من نوعه في خلال أقل من أسبوع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن "البيت الأزرق" أنها "تعرب عن قلقها الشديد من إطلاق الصاروخين".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في قت سابق، أن كوريا الشمالية قامت باختبار صاروخين قصيري المدى في وقت مبكر اليوم الأربعاء من ساحلها الشرقي.

وقالت رئاسة الأركان العسكرية: "عند الساعة الـ05.06 و05.27 من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، ( 23.06 و23.27 الثلاثاء بتوقيت موسكو) سجلت قواتنا المسلحة بالقرب من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر...".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.