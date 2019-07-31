بومبيو يتحدث عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

تحدث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن موعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان والموعد النهائي لإجراء الإنسحاب.

صرح وزير الخارجية الأمريكي بأنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلا أن السلطات الأمريكية تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بومبيو قائلا "سنقوم بالتقليل من عملياتنا وأنشطتنا على الأراضي الأفغانية بأسرع وقت ممكن".

ووفقا لوزير الخارجية يجب أن يكون تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مرتبطا بوجود خطة جيدة للقضاء على الإرهاب على الأراضي الأفغانية.

هذا وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، قد صرح في وقت سابق عن موعد عقد المحادثات الأفغانية.